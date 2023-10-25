Победа Трампа лишит Украину денег

В Европе готовятся к возможной победе Трампа и последующему сокращению финансовой помощи Украине. Возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может представлять серьезную угрозу для жизнеобеспечения Украины.
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