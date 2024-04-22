Вахтовик получит 2,5 млн компенсации за травму, полученную на производстве в Усть-Илимске

Весной прошлого года житель Новосибирска прибыл в Усть-Илимск для работы вахтовым методом. Из-за необеспечения безопасных условий труда, мужчина получил серьезную травму и после длительно лечения так и не смог восстановить профессиональную трудоспособность.
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