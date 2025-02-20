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Царьград

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Трамп: Миру грозит третья мировая, украинский конфликт нужно закончить за год

Трамп: Миру грозит третья мировая, украинский конфликт нужно закончить за год

Американский лидер верит в урегулирование украинского конфликта за год.Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что украинское урегулирование необходимо, чтобы не допустить Третью мировую войну.

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