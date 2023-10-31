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Spiegel: высказывания Бербок чуть не сорвали встречу с эмиром Катара

Spiegel: высказывания Бербок чуть не сорвали встречу с эмиром Катара

Как утверждает Spiegel, глава немецкого МИД Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за своих высказываний в интервью  ZDF о том, что одной из основных тем ее переговоров с катарским правителем будут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

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Комментарии
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Валерий Прокофьев
кто остановит эту дебильную обезьянку немецкую?! Ау, Ш(у)ольц угомони эту дурочку. Она позорит страну всюду. Хотя,о чём это я?! Шульца и прочих дол...бов для Германии назначили пендосы. Такая практика по всему западному миру. Посмотрите на правительства западных стран! Ужас, всюду сплошные псаки...
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