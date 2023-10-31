Spiegel: высказывания Бербок чуть не сорвали встречу с эмиром Катара

Как утверждает Spiegel, глава немецкого МИД Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за своих высказываний в интервью ZDF о том, что одной из основных тем ее переговоров с катарским правителем будут «требования об отказе от спонсирования терроризма».