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Царьград

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Погачар сошел с "Вуэльты Испании" из-за аварии на восьмом этапе

Погачар сошел с "Вуэльты Испании" из-за аварии на восьмом этапе

Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates сошел с восьмого этапа "Вуэльты Испании" из-за аварии.

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