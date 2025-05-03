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Российская фигуристка-чемпионка показала кадры с новой прической

Российская фигуристка-чемпионка показала кадры с новой прической

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева показала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадры с новой прической.

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