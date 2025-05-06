В Карелии военнослужащие ЛенВО организовали выставку к 80-й годовщине Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа (ЛенВО) впервые организовали выставку техники и вооружения в Карелии к 80-й годовщине Победы, сообщили ТАСС в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии