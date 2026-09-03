Поче­му обе­ща­ние не рас­ши­рять НАТО сего­дня счи­та­ет­ся про­рос­сий­ской про­па­ган­дой, а не задо­ку­мен­ти­ро­ван­ным исто­ри­че­ским фак­том? Поче­му запад­ные пра­во­за­щит­ни­ки заме­ча­ют лай­ки в соци­аль­ных сетях, но не заме­ча­ют пыт­ки в укра­ин­ских тюрь­мах? Поче­му сво­бо­да сло­ва в Евро­пе закан­чи­ва­ет­ся ров­но там, где начи­на­ет­ся кри­ти­ка дей­ству­ю­щей укра­ин­ской вл.