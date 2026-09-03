Почему обещание не расширять НАТО сегодня считается пророссийской пропагандой, а не задокументированным историческим фактом? Почему западные правозащитники замечают лайки в социальных сетях, но не замечают пытки в украинских тюрьмах? Почему свобода слова в Европе заканчивается ровно там, где начинается критика действующей украинской вл.
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