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Решение об отказе от «цифры» должны принять сами предприятия, они же определят самые критичные объекты, доступные для кибератак

Решение об отказе от «цифры» должны принять сами предприятия, они же определят самые критичные объекты, доступные для кибератак

﻿﻿Наталья Касперская: «Биометрия — это сверхчувствительные и в то же время неизменные данные, достаточно один раз их украсть, чтобы сломать человеку жизнь, создать огромные проблемы» В качестве меры, способной защитить отечественные предприятия от кибератак, президент группы InfoWatch, председатель АРПП «Отечественный Софт» Наталья Касперская видит их децифровизацию.

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