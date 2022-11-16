Решение об отказе от «цифры» должны принять сами предприятия, они же определят самые критичные объекты, доступные для кибератак

Наталья Касперская: «Биометрия — это сверхчувствительные и в то же время неизменные данные, достаточно один раз их украсть, чтобы сломать человеку жизнь, создать огромные проблемы» В качестве меры, способной защитить отечественные предприятия от кибератак, президент группы InfoWatch, председатель АРПП «Отечественный Софт» Наталья Касперская видит их децифровизацию.
Популярные статьи
- Среди инженеров и ученых находились те, кто наносил огромный вред военным разработкам - предатели
- Тяжелая огнеметная система, не имеющая аналогов в мире, получит большую дальность и площадь поражения
- Шведский производитель отказался исполнять договорные обязательства, заключенные еще до ввода антироссийских санкций, и никаким образом не желает урегулировать ситуацию
Свежие комментарии