Решение об отказе от «цифры» должны принять сами предприятия, они же определят самые критичные объекты, доступные для кибератак

﻿﻿Наталья Касперская: «Биометрия — это сверхчувствительные и в то же время неизменные данные, достаточно один раз их украсть, чтобы сломать человеку жизнь, создать огромные проблемы» В качестве меры, способной защитить отечественные предприятия от кибератак, президент группы InfoWatch, председатель АРПП «Отечественный Софт» Наталья Касперская видит их децифровизацию.