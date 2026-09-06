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Регионы России

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Бразильская футболистка Летиция Виллар Пайш осуждена в России за контрабанду гашиша

Бразильская футболистка Летиция Виллар Пайш осуждена в России за контрабанду гашиша

Летиция Виллар Пайш, бразильская спортсменка национальной сборной по пляжному футболу, получила пятилетний срок колонии общего режима за контрабанду и незаконное хранение наркотиков.

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