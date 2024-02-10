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РИА Новый день

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Ученые: мутация защитила волков из Чернобыля от рака

Ученые: мутация защитила волков из Чернобыля от рака

Волки из Чернобыльской зоны отчуждения стали устойчивы к раку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», генетические изменения иммунной системы хищников обнаружила команда исследователей под руководством биолога-эволюциониста из Принстонского университета Кары Лав.

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