И еще немного утренней метели от читателя Мойки78 Ролана. В кадре Богатырский проспект. 8 часов утра 19 декабря.
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И еще немного утренней метели от читателя Мойки78 Ролана. В кадре Богатырский проспект. 8 часов утра 19 декабря.