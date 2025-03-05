Chaos: перепады температуры из-за Солнца меняют давление на тектонические плиты

Японские ученые из Университета Цукубы и Национального института передовой промышленной науки и технологий Японии выявили возможную связь между солнечной активностью, климатом Земли и сейсмической активностью.
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