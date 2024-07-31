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Для защиты от аферистов банки обяжут тормозить выдачу подозрительных кредитов

Для борьбы с мошенничеством Центробанк предлагает ввести обязательство для банков приостанавливать на два дня выдачу кредита, в случае если возникнет подозрение, что клиент подал заявку или одобрил ее под воздействием мошенников.

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