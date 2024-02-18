Посольство призвало переехавших в Шри-Ланку россиян вернуться на родину

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лина любимцева

Ну ДТП это бывает везде. А вот вести себя нужно согласно обычаям страны пребывания. А то ведут себя похабно а потом "инциденты"... УЕХАЛИ - пусть сидят куда приперлись. Их никто не вынуждал уезжать. Ишь, как заботятся о них... О НАС, ВНУТРИ СТРАНЫ, кто позаботится?!! Понапустили гастеров полную Россию, спасу НЕТ!! А они еще и хамят, и черт его знает что вытворяют!! Призовите их уехать. А то только сопли жевать умеют!!