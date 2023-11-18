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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Находящийся в СИЗО Игорь Стрелков собрался участвовать в президентских выборах

Находящийся в СИЗО Игорь Стрелков собрался участвовать в президентских выборах

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу об экстремизме, заявил о самовыдвижении на выборы президента России в 2024 году, об этом написал бывший главред закрытого «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* в своем телеграм-канале.

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