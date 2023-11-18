Находящийся в СИЗО Игорь Стрелков собрался участвовать в президентских выборах

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу об экстремизме, заявил о самовыдвижении на выборы президента России в 2024 году, об этом написал бывший главред закрытого «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* в своем телеграм-канале.