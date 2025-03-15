«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

Об увеличении численности краснокнижных ирбисов в России до 150 особей, борьбе с браконьерством, восстановлении экосистем, увеличении ООПТ и научных исследованиях шла речь во второй, основной день Международной конференции по вопросам сохранения снежного барса в Казани.