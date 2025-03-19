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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Миллион процентов, что у меня есть шансы на награду лучшему игроку в обороне»

Форвард «Голден Стэйт» продемонстрировал свои защитные навыки в победном матче против «Бакс» (104:93), обороняясь против Янниса Адетокумбо.

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