Иосиф Пригожин заявил, что слушать новую песню Аллы Пугачевойне собирается

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прямо заявил, что не слушал и не не планировал слушать недавно выпущенную новую песню Пугачевой “Не беспокойся за меня”, поскольку и никогда не относился к ее поклонникам.
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