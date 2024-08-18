Число новых IT-решений в реестре ПО выросло в 2023 году более чем на треть

Количество новых IT-компаний, которые регистрируют собственные разработки в едином реестре отечественного программного обеспечения (ПО) снизилось за 2023 год почти на 70%, однако количество новых решений выросло за тот же период…Количество новых IT-компаний, которые регистрируют собственные разработки в едином реестре отечественного программного обеспечения (ПО) снизилось за 2023 год почти на 70%, однако количество новых решений выросло за тот же период… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Количество новых IT-компаний, которые регистрируют собственные разработки в едином реестре отечественного программного обеспечения (ПО) снизилось за 2023 год почти на 70%, однако количество новых решений выросло за тот же период…Количество новых IT-компаний, которые регистрируют собственные разработки в едином реестре отечественного программного обеспечения (ПО) снизилось за 2023 год почти на 70%, однако количество новых решений выросло за тот же период… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .