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В Германии предрекли гражданскую войну на Украине в случае провала переговоров

В Германии предрекли гражданскую войну на Украине в случае провала переговоров

Провал переговоров по мирному урегулированию на Украине и тяжелое положение на фронте могут спровоцировать гражданскую войну в стране, в результате чего государство распадется на «множество фронтов», воюющих друг с другом, говорится в материале немецкой газеты Die Zeit.

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