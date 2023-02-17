Льюис Хэмилтон о подготовке к сезону-2023: «Постепенно привыкаешь к нагрузкам»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, в каком состоянии подходит к старту сезона-2023. Хэмилтон уже принял участие в тестах шин «Пирелли» на автодроме в Хересе, а также проехал несколько кругов за рулем нового болида «Мерседеса» во время обкатки на «Сильверстоуне».