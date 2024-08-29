Трамп пообещал Цукербергу остаток жизни в тюрьме

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в своей новой книге пообещал главе корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марку Цукербергу остаток жизни в тюрьме за мошенничество на президентских выборах в ноябре 2024 года.