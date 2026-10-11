В США произошла стрельба с жертвами после жалоб жены на курение мужа в доме

Пять человек стали жертвами стрельбы на бытовой почве в американском штате Джорджия. Об этом сообщило издание New York Times, материал перевел aif.
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Курение где хочешь стало для убийцы дороже жизни близких людей?!! ТВАРЬ И ЧУДОВИЩЕ!!