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Закон, порядок, государство

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Саперы Южной группировки войск продолжают разминирование на освобожденных территориях ЛНР

Саперы Южной группировки войск продолжают разминирование на освобожденных территориях ЛНР

С начала текущего года инженерами только этого полка на освобождённых территориях ЛНР обезврежено более 400 взрывоопасных предметов.

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