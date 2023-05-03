В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

Представитель президента Дуды Пшидач: Польша может потребовать репарации от России Варшава может потребовать репарации от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.
Представитель президента Дуды Пшидач: Польша может потребовать репарации от России Варшава может потребовать репарации от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.
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