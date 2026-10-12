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Газета.ру

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Актер Борисов заявил, что не видит смысла заранее обсуждать номинацию на "Оскар"

Актер Борисов заявил, что не видит смысла заранее обсуждать номинацию на "Оскар"

Актер Юра Борисов признался, что пока не видит смысла обсуждать возможную номинацию на «Оскар». Его слова передает Telegram-канал компании «Вольга».

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