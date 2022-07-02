Русская весна

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Есть ли будущее у кубинской революции?

Есть ли будущее у кубинской революции?

Олег Ясинский, чилийский публицист, в своем телеграмм-канале рассказывает свои впечатления от посещения Кубы «Четыре года назад, на Кубе… Человек, попросивший не называть его имя, в течение десятилетий был одним из ближайших сотрудников Фиделя и Че.

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