Есть ли будущее у кубинской революции?

Олег Ясинский, чилийский публицист, в своем телеграмм-канале рассказывает свои впечатления от посещения Кубы «Четыре года назад, на Кубе… Человек, попросивший не называть его имя, в течение десятилетий был одним из ближайших сотрудников Фиделя и Че.