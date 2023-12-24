Трое работников магазина в Чите вынесли 13 бутылок алкоголя

В Чите трое молодых людей украли 13 бутылок алкоголя в магазине, в котором устроились на работу.Работники на следующий день после кражи не вышли на смену, а владелец магазина заметил пропажу и обратился в полицию.
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