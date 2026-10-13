Депутаты ХДС бойкотируют голосование за кандидата от АдГ

Покинуть зал во время декабрьских выборов главы правительства Саксонии-Анхальт, на которых выдвигается кандидат от ультраправой «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд, решили представители фракции ХДС в земельном парламенте, пишет 13 октября газета Oldenburger Onlinezeitung.