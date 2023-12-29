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Страхование жилья: от теоретических вопросов — к практическим цифрам

Страхование жилья: от теоретических вопросов — к практическим цифрам

Случайно или нет, но прямо под Новый год игроки рынка недвижимости поделились результатами исследований, которые могут служить фоном для обсуждения ряда вопросов, связанных со страхованием недвижимости и требующих решения в 2024 годуРазрешить сдавать квартиры в посуточную аренду только с согласия соседей — об этой инициативе много говорили в ноябре 2023 года.

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