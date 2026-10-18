❕В Севастополе нашли 13-летнего мальчика, который второй раз ушёл из дома Правоохранители нашли Никиту Ляхова, который повторно ушёл из дома на улице Челнокова 17 октября около полудня.
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