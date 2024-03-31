Станции Starlink и пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены под Купянском

скриншот из видео Военнослужащие российской группировки войск "Запад" на купянском направлении уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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