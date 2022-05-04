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Бурнеша: Женщино-мужчины Албании

Бурнеша: Женщино-мужчины Албании

В Албании до сих пор жива традиция «переделки» женщин в мужчин — их там несколько тысяч. Они берут мужские имена, носят мужскую одежду, ведут себя как мужчины.

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