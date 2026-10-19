«Теория победы», изложенная главкомом НАТО в Европе, это прекрасная концепция, в которой, однако, нет реальных инструментов для её реализации.
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