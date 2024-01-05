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В США собака съела 4000 долларов, которые её хозяева только что сняли с банковского счёта

В США собака съела 4000 долларов, которые её хозяева только что сняли с банковского счёта

Песик увидел конверт на кухонном столе и решил поинтересоваться его содержимым. Но самое интересное ждало хозяев после: им пришлось по кусочкам собирать банкноты, и эти фрагменты добывались из самых неожиданных мест.

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