Обновлено 22.10 в 04:10. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своём канале в Max, что в результате атаки беспилотников в Липецке пострадал мужчина.
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