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Царьград

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Пермские ученые нашли удивительное сходство между поведением роботов и пингвинов

Пермские ученые нашли удивительное сходство между поведением роботов и пингвинов

Роботы могут эффективно адаптироваться к изменениям в своей среде, имитируя природные процессы.Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обнаружили, что роботы, работающие в больших группах, демонстрируют поведение, напоминающее поведение пингвинов в их естественной среде.

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