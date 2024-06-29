Пермские ученые нашли удивительное сходство между поведением роботов и пингвинов

Роботы могут эффективно адаптироваться к изменениям в своей среде, имитируя природные процессы.Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обнаружили, что роботы, работающие в больших группах, демонстрируют поведение, напоминающее поведение пингвинов в их естественной среде.