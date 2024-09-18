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Сенатор Уорнер назвал главных врагов США: Россия, КНР, Иран и КНДР

Сенатор Уорнер назвал главных врагов США: Россия, КНР, Иран и КНДР

Сенатор Уорнер включил Россию, КНР, Иран и КНДР в "клуб зарубежных противников" Америки.Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются главными участниками "клуба зарубежных противников" США, заявил глава комитета по разведке американского Сената Марк Уорнер.

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