Президент Хорватии исключил возможность присоединения Украины к Евросоюзу

www.globallookpress.com/Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com Украина никогда не будет принята странами Евросоюза в свой состав, несмотря на их обещания о будущем членстве страны в объединении, утверждает президент Хорватии Зоран Миланович.
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