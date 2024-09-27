Полноприводная «Газель 4х4 NN» появится уже в 2025 году

Совсем недавно в России стартовали продажи совершенно нового полноприводного «Соболя NN 4×4», но уже довольно скоро в линейке полноприводных моделей ГАЗа появится еще одна полноприводная модель — «Газель 4×4 NN».
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