Соединенные Штаты Америки: Полицейское расследование продолжается после того, как несколько человек, в том числе вооруженный преступник, были убиты в районе 300 White Star Circle в Биллингсе, штат Монтана, в вечерние часы 23 августа после инцидента со стрельбой во время беспорядков; был подожжен дом.