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Учитель из Дагестана Абакаров стал лауреатом конкурса РФС

Учитель из Дагестана Абакаров стал лауреатом конкурса РФС

Учитель физкультуры средней общеобразовательной школы №59 в городе Махачкала Арсен Абакаров рассказал, как ему удалось стать лауреатом конкурса «Магнит футбола», который РФС проводит в рамках одного из своих проектов.

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