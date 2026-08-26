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Царьград

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Вильнюс готов направить на Украину военных. Политолог Мезюхо предположил, как их будут использовать

Вильнюс готов направить на Украину военных. Политолог Мезюхо предположил, как их будут использовать

Вильнюс заявил о готовности направить на Украину своих военных. Однако всё не так просто. Политолог Иван Мезюхо высказал своё предположение о том, как на самом деле будут использовать литовских военных, если они появятся на Украине.

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