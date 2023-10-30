Небензя заявил о желании США и Израиля истребить жителей Газы

США и Израиль не намерены искать выход из ситуации в секторе Газа, поскольку их истинная цель — не сохранить жизни мирных жителей на этой территории, а «выдавить за пределы сектора» всё палестинское население.
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