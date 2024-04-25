Боксер Кудряшов «Кувалда» пообещал, что Робутти «Зверь», за свои слова ответит

Россиянин Русская Кувалда или Дмитрий Кудряшов сообщил о том, что во время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 апреля заставит Даниэля Робутти по кличке Зверь ответить за все свои непродуманные слова, произнесенные ранее.
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