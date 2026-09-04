Из-за небезопасной сварки орловец лишился автомобиля и едва не потерял дом

3 сентября в районе 13 часов ЧП произошло в городе Новосиль. Огонь охватил автомобиль «ВАЗ-1111», известный как «Ока».
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