Обновление инфраструктуры и инвестиционные проекты: Сорос посетил Украину

О визите наследника империи Джорджа Сороса сообщил украинских премьер-министр Денис Шмыгаль.Денис Шмыгаль в соцсетях сообщил о том, что на Украину прибыл Александр Сорос для обсуждения вопросов развития украинской экономики.
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