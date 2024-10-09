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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас заявил, что Ла Лига ежегодно теряет по 700 млн евро из-за пиратских трансляций. Лига начала штрафовать нелегальных стримеров и подготовила 70 исков к Google

Проблема интернет-пиратства в спорте была главной темой выступления Тебаса на Генеральной ассамблее ООН.

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