Письмо: "Прекрасная работа, гоночная машина, пентахауз"

А вот рапунцель, и несмотря на то, что в истории есть ее сливы, она тоже близка к нерыбе. Мы условно называем нерыбами и тех рыб, которые хотя бы иногда (или часто) ведут себя как нерыбы и никогда не ведут себя как рапаны.